Мусаев - о лимите: ограничения ни к чему хорошему не приводят

"Понимаем, что, скорее всего, лимит будет меняться, и мы должны сделать определённые шаги. Моё мнение - любые ограничения ни к чему хорошему не приводят. Наши русские игроки должны выигрывать конкуренцию в борьбе у иностранцев, а не то, что у него есть паспорт, и он должен играть. Мне кажется, что это не очень хорошо", - сказал Мусаев в интервью "РБ Спорт".
Ранее в СМИ была информация, что в "Зените" и "Краснодаре" больше всех легионеров среди клубов РПЛ.
Также сообщалось, что в ближайшем будущем лимит в РПЛ будет пересмотрен, после чего команды-участницы чемпионата смогут заявлять на матч не более десяти легионеров, пять из которых смогут находиться на поле. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.
После 11 сыгранных туров команда Мурада Мусаева замыкает тройку лидеров чемпионата России с 23 очками.
Следующую игру "быки" проведут против махачкалинского "Динамо" на выезде. Встреча пройдёт сегодня, 18 октября.
Напомним, что в прошлом сезоне "Краснодар" стал чемпионом России впервые в своей истории. Клуб был основан в начале 2008 года.
Фото: ФК "Краснодар"