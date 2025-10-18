Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
0 - 0 0 0
Оренбург1 тайм
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
Акрон1 тайм
Спартак
15:15
РостовНе начат
Динамо Мх
17:30
КраснодарНе начат
Локомотив
19:45
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
14:30
ЧелсиНе начат
Бернли
17:00
ЛидсНе начат
Кристал Пэлас
17:00
БорнмутНе начат
Сандерленд
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Брайтон
17:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Сити
17:00
ЭвертонНе начат
Фулхэм
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
15:00
МальоркаНе начат
Барселона
17:15
ЖиронаНе начат
Вильярреал
19:30
БетисНе начат
Атлетико
22:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Пиза
16:00
ВеронаНе начат
Лечче
16:00
СассуолоНе начат
Торино
19:00
НаполиНе начат
Рома
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
16:30
ШтутгартНе начат
Майнц
16:30
БайерНе начат
Кельн
16:30
АугсбургНе начат
РБ Лейпциг
16:30
ГамбургНе начат
Хайденхайм
16:30
ВердерНе начат
Бавария
19:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
18:00
ЛионНе начат
Анже
20:00
МонакоНе начат
Марсель
22:05
ГаврНе начат

"Пари НН" - "Акрон": где и когда смотреть прямую трансляцию матча 12-го тура РПЛ

Нижегородский "Пари НН" и тольяттинский "Акрон" сыграют 18 октября на "Совкомбанк Арене" в рамках 12-го тура чемпионата России.
Фото: "Спорт-Экспресс"
18 октября на поле нижегородской "Совкомбанк Арены" пройдёт матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между "Пари НН" и "Акроном". Стартовый свисток главного арбитра Василия Казарцева прозвучит в 13:00 по московскому времени.

Матч "Пари НН" - "Акрон" покажет в прямом эфире телеканал "Матч Премьер", редакция Rusfootball.info проведёт текстовую трансляцию этого матча.

После 11 сыгранных туров нижегородцы располагаются на 15 строчке в турнирной таблице РПЛ с шестью очками, а "Акрон" занимает 13 место, имея в своём активе восемь баллов.

