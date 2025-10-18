18 октября на поле нижегородской "Совкомбанк Арены" пройдёт матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между "Пари НН" и "Акроном". Стартовый свисток главного арбитра Василия Казарцева прозвучит в 13:00 по московскому времени.
Матч "Пари НН" - "Акрон" покажет в прямом эфире телеканал "Матч Премьер", редакция Rusfootball.info проведёт текстовую трансляцию этого матча.
После 11 сыгранных туров нижегородцы располагаются на 15 строчке в турнирной таблице РПЛ с шестью очками, а "Акрон" занимает 13 место, имея в своём активе восемь баллов.
"Пари НН" - "Акрон": где и когда смотреть прямую трансляцию матча 12-го тура РПЛ
Нижегородский "Пари НН" и тольяттинский "Акрон" сыграют 18 октября на "Совкомбанк Арене" в рамках 12-го тура чемпионата России.
Фото: "Спорт-Экспресс"