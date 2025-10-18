"Вряд ли. Наверное, нет. Всё-таки очень много клубов сейчас претендуют на золото. И очень много туров впереди. За это время произойти может всё, что угодно", - сказал Сильянов в интервью "Известиям".
Сегодня 18 октября, московский "Локомотив" примет на домашнем стадионе ЦСКА в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по столичному времени.
После 11 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 23 набранными очками, а подопечные Фабио Челестини лидируют с 24 баллами в своем активе.
Защитник "Локомотива" рассказал, считает ли матч с ЦСКА ключевым в борьбе за золото в РПЛ
Защитник "Локомотива" Александр Сильянов поделился мнением, станет ли матч против ЦСКА ключевым в борьбе за золото в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив" Москва