"По силам ли "Локомотиву" победить? Да, всё зависит только от нас самих", - сказал Воробьёв в интервью Metaraitings.
Дмитрий Воробьёв в этом сезоне в составе "железнодорожников" сыграл 15 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три голевые передачи.
Матч между "Локомотивом" и ЦСКА пройдёт сегодня, 18 октября. Встреча пройдёт на домашнем стадионе "железнодорожников" - "РЖД Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.
После 11 сыгранных туров подопечные Фабио Челестини лидируют в турнирной таблице РПЛ с 24 очками, а "железнодорожники" располагаются на второй строчке, имея в своём активе 23 балла.
Нападающий "Локомотива": нам по силам победить ЦСКА
Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьёв поделился мнением о предстоящей игре 12-го тура против ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив" Москва