Защитник "Сочи" - о матче с "Зенитом": уверен, что у нас будут шансы на победы

"Понятно, что "Зенит" - фаворит этого матча, но в футболе всё возможно. Нас ждёт большой и интересный матч, сложно сказать, кто выиграет. Но я уверен, у "Сочи" будут свои шансы на победу, мы выложимся на все сто", - сказал Стоич в интервью "РБ Спорт".
Матч между "Сочи" и "Зенитом" пройдёт в воскресенье, 19 октября на стадионе "Фишт". Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.
После 11 туров "южане" занимают 16 строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе пять очков, а сине-бело-голубые находятся на четвёртой позиции с 20 баллами.
Отметим, что в прошедшем сезоне петербуржцы заняли второе место в Российской Премьер-Лиге, уступив один балл "Краснодару", а "Сочи" играл в Первой лиге и получил путёвку благодаря победе в стыковых матчах над "Пари НН". Также выделим, что во время сентябрьской паузы на сборные у "южан" произошла смена тренера - вместо испанца Роберто Морено команду возглавил Игорь Осинькин.
Фото: ФК "Сочи"