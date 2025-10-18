Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
0 - 0 0 0
Оренбург1 тайм
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
Акрон1 тайм
Спартак
15:15
РостовНе начат
Динамо Мх
17:30
КраснодарНе начат
Локомотив
19:45
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
14:30
ЧелсиНе начат
Бернли
17:00
ЛидсНе начат
Кристал Пэлас
17:00
БорнмутНе начат
Сандерленд
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Брайтон
17:00
НьюкаслНе начат
Манчестер Сити
17:00
ЭвертонНе начат
Фулхэм
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
15:00
МальоркаНе начат
Барселона
17:15
ЖиронаНе начат
Вильярреал
19:30
БетисНе начат
Атлетико
22:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Пиза
16:00
ВеронаНе начат
Лечче
16:00
СассуолоНе начат
Торино
19:00
НаполиНе начат
Рома
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
16:30
ШтутгартНе начат
Майнц
16:30
БайерНе начат
Кельн
16:30
АугсбургНе начат
РБ Лейпциг
16:30
ГамбургНе начат
Хайденхайм
16:30
ВердерНе начат
Бавария
19:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
18:00
ЛионНе начат
Анже
20:00
МонакоНе начат
Марсель
22:05
ГаврНе начат

Защитник "Сочи" - о матче с "Зенитом": уверен, что у нас будут шансы на победы

Защитник "Сочи" Неманья Стоич прокомментировал предстоящий матч 12-го тура РПЛ против "Зенита".
Фото: ФК "Сочи"
"Понятно, что "Зенит" - фаворит этого матча, но в футболе всё возможно. Нас ждёт большой и интересный матч, сложно сказать, кто выиграет. Но я уверен, у "Сочи" будут свои шансы на победу, мы выложимся на все сто", - сказал Стоич в интервью "РБ Спорт".

Матч между "Сочи" и "Зенитом" пройдёт в воскресенье, 19 октября на стадионе "Фишт". Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.

После 11 туров "южане" занимают 16 строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе пять очков, а сине-бело-голубые находятся на четвёртой позиции с 20 баллами.

Отметим, что в прошедшем сезоне петербуржцы заняли второе место в Российской Премьер-Лиге, уступив один балл "Краснодару", а "Сочи" играл в Первой лиге и получил путёвку благодаря победе в стыковых матчах над "Пари НН". Также выделим, что во время сентябрьской паузы на сборные у "южан" произошла смена тренера - вместо испанца Роберто Морено команду возглавил Игорь Осинькин.

