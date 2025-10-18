"Мне кажется, что у него только разбитый нос. Спросил у Игоря, как он, ответил: нормально. С доктором я пока не разговаривал", - цитирует Челестини "Матч ТВ".
Напомним, на 36-й минуте матча 12-го тура РПЛ между "Локомотивом" и ЦСКА столкнулись головами хавбек Артем Карпукас и защитник Игорь Дивеев. Игроку "армейцев" оказали помощь и он смог продолжить встречу, которая завершилась разгромным поражением "армейцев" со счетом 0:3.
В этом сезоне 26-летний Дивеев принял участие в 12 играх чемпионата и Кубка России, в которых отметился тремя забитыми голами.
В ЦСКА рассказали о состоянии здоровья защитника Дивеева
Фото: ПФК ЦСКА