Российская премьер-лига

2025/26
Крылья Советов
1 - 1 1 1
ОренбургЗавершен
Нижний Новгород
0 - 1 0 1
АкронЗавершен
Спартак
1 - 1 1 1
РостовЗавершен
Динамо Мх
0 - 2 0 2
КраснодарЗавершен
Локомотив
3 - 0 3 0
ЦСКАЗавершен

Первая лига

2025/26
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

2025/26
Ноттингем Форест
0 - 3 0 3
ЧелсиЗавершен
Бернли
2 - 0 2 0
ЛидсЗавершен
Кристал Пэлас
3 - 3 3 3
БорнмутЗавершен
Сандерленд
2 - 0 2 0
ВулверхэмптонЗавершен
Брайтон
2 - 1 2 1
НьюкаслЗавершен
Манчестер Сити
2 - 0 2 0
ЭвертонЗавершен
Фулхэм
0 - 1 0 1
АрсеналЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Севилья
1 - 3 1 3
МальоркаЗавершен
Барселона
2 - 1 2 1
ЖиронаЗавершен
Вильярреал
2 - 2 2 2
БетисЗавершен
Атлетико
1 - 0 1 0
ОсасунаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

2025/26
Пиза
0 - 0 0 0
ВеронаЗавершен
Лечче
0 - 0 0 0
СассуолоЗавершен
Торино
1 - 0 1 0
НаполиЗавершен
Рома
0 - 1 0 1
ИнтерЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2024/25
Вольфсбург
0 - 3 0 3
ШтутгартЗавершен
Майнц
3 - 4 3 4
БайерЗавершен
Кельн
1 - 1 1 1
АугсбургЗавершен
РБ Лейпциг
2 - 1 2 1
ГамбургЗавершен
Хайденхайм
2 - 2 2 2
ВердерЗавершен
Бавария
2 - 1 2 1
Боруссия ДЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

2025/26
Ницца
3 - 2 3 2
ЛионЗавершен
Анже
1 - 1 1 1
МонакоЗавершен
Марсель
6 - 2 6 2
ГаврЗавершен

В ЦСКА рассказали о состоянии здоровья защитника Дивеева

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о повреждении защитника Игоря Дивеева в матче 12-го тура РПЛ с "Локомотивом" (0:3).
Фото: ПФК ЦСКА
"Мне кажется, что у него только разбитый нос. Спросил у Игоря, как он, ответил: нормально. С доктором я пока не разговаривал", - цитирует Челестини "Матч ТВ".

Напомним, на 36-й минуте матча 12-го тура РПЛ между "Локомотивом" и ЦСКА столкнулись головами хавбек Артем Карпукас и защитник Игорь Дивеев. Игроку "армейцев" оказали помощь и он смог продолжить встречу, которая завершилась разгромным поражением "армейцев" со счетом 0:3.

В этом сезоне 26-летний Дивеев принял участие в 12 играх чемпионата и Кубка России, в которых отметился тремя забитыми голами.

