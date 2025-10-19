Агент Баринова прокомментировал переговоры игрока с "Локомотивом"

"Идут вялотекущие переговоры, это рабочий процесс. Довольно скоро заканчивается срок контракта. С января вступает в силу условие, что игрок может общаться с другими клубами. Поэтому идут взаимные встречи. Что-то предложил клуб, что-то - мы. Ничего особенного нет, за исключением статуса игрока по отношению к клубу", - передает слова Банатина "СЭ".
Дмитрий Баринов является игроком основной команды "Локомотива" с лета 2016 года. Контракт с клубом действует до конца сезона-2025/2026. Всего за основной состав "железнодорожников" футболист провел 267 игр, забил 12 голов и отдал 25 голевых передач. По версии сайта Transfermarkt стоимость опорного полузащитника составляет 9 миллионов евро.
В текущем сезоне Баринов сыграл 17 матчей, забил 2 гола и отдал 5 голевых передач.
На данный момент "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. Следующий матч команды пройдет 23 октября против "Балтики" в рамках Кубка России.
Фото: ФК "Локомотив"