Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
14:30
ЗенитНе начат
Рубин
17:00
БалтикаНе начат
Динамо
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
Спартак Кострома1 тайм
Челябинск
12:00
Арсенал ТулаНе начат
КАМАЗ
17:00
РодинаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Тоттенхэм
16:00
Астон ВиллаНе начат
Ливерпуль
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
15:00
АтлетикНе начат
Сельта
17:15
Реал СосьедадНе начат
Леванте
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Хетафе
22:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
13:30
ЮвентусНе начат
Дженоа
16:00
ПармаНе начат
Кальяри
16:00
БолоньяНе начат
Аталанта
19:00
ЛациоНе начат
Милан
21:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
16:30
АйнтрахтНе начат
Санкт-Паули
18:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
16:00
ПарижНе начат
Лорьян
18:15
БрестНе начат
Ренн
18:15
ОсерНе начат
Тулуза
18:15
МетцНе начат
Нант
21:45
ЛилльНе начат

Агент Баринова прокомментировал переговоры игрока с "Локомотивом"

Агент Павел Банатин, представляющий интересы игрока "Локомотива" Дмитрия Баринова, сообщил о ходе переговоров по новому контракту с клубом.
Фото: ФК "Локомотив"
"Идут вялотекущие переговоры, это рабочий процесс. Довольно скоро заканчивается срок контракта. С января вступает в силу условие, что игрок может общаться с другими клубами. Поэтому идут взаимные встречи. Что-то предложил клуб, что-то - мы. Ничего особенного нет, за исключением статуса игрока по отношению к клубу", - передает слова Банатина "СЭ".

Дмитрий Баринов является игроком основной команды "Локомотива" с лета 2016 года. Контракт с клубом действует до конца сезона-2025/2026. Всего за основной состав "железнодорожников" футболист провел 267 игр, забил 12 голов и отдал 25 голевых передач. По версии сайта Transfermarkt стоимость опорного полузащитника составляет 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Баринов сыграл 17 матчей, забил 2 гола и отдал 5 голевых передач.

На данный момент "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. Следующий матч команды пройдет 23 октября против "Балтики" в рамках Кубка России.

