"Пока концепция клуба [Локомотива] работает. Имею в виду ставку на русский костяк. Яркая игра и результат есть. Особенно на фоне безумных инвестиций "Спартака", вложенных в легионеров. И как играют красно-белые? Вот выходят на поле 7-8 дорогущих легионеров. И каков итог?", - сказал Геркус в интервью "СЭ".
На данный момент московский "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Михаила Галактионова сыграли 12 матчей в лиге, одержали 7 побед и 5 раз сыграли вничью. Следующий матч команды пройдет 23 октября против "Балтики" в рамках Кубка России.
"Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров. Красно-белые одержали 5 побед, 4 раза сыграли вничью и 3 раза потерпели поражение. Следующая игра подопечных Деяна Станковича пройдет 21 октября против "Динамо Махачкала" в рамках Кубка России.
"Вот выходят на поле 7-8 дорогущих легионеров. И каков итог?". Геркус - о "Спартаке"
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус сравнил стратегию развития "железнодорожников" и "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"