Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
14:30
ЗенитНе начат
Рубин
17:00
БалтикаНе начат
Динамо
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
Спартак Кострома1 тайм
Челябинск
12:00
Арсенал ТулаНе начат
КАМАЗ
17:00
РодинаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Тоттенхэм
16:00
Астон ВиллаНе начат
Ливерпуль
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
15:00
АтлетикНе начат
Сельта
17:15
Реал СосьедадНе начат
Леванте
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Хетафе
22:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
13:30
ЮвентусНе начат
Дженоа
16:00
ПармаНе начат
Кальяри
16:00
БолоньяНе начат
Аталанта
19:00
ЛациоНе начат
Милан
21:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
16:30
АйнтрахтНе начат
Санкт-Паули
18:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
16:00
ПарижНе начат
Лорьян
18:15
БрестНе начат
Ренн
18:15
ОсерНе начат
Тулуза
18:15
МетцНе начат
Нант
21:45
ЛилльНе начат

"Вот выходят на поле 7-8 дорогущих легионеров. И каков итог?". Геркус - о "Спартаке"

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус сравнил стратегию развития "железнодорожников" и "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Пока концепция клуба [Локомотива] работает. Имею в виду ставку на русский костяк. Яркая игра и результат есть. Особенно на фоне безумных инвестиций "Спартака", вложенных в легионеров. И как играют красно-белые? Вот выходят на поле 7-8 дорогущих легионеров. И каков итог?", - сказал Геркус в интервью "СЭ".

На данный момент московский "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Михаила Галактионова сыграли 12 матчей в лиге, одержали 7 побед и 5 раз сыграли вничью. Следующий матч команды пройдет 23 октября против "Балтики" в рамках Кубка России.

"Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров. Красно-белые одержали 5 побед, 4 раза сыграли вничью и 3 раза потерпели поражение. Следующая игра подопечных Деяна Станковича пройдет 21 октября против "Динамо Махачкала" в рамках Кубка России.

