Черышев - о возможном назначении Луиса Гарсии в "Спартак": они хотят взять тренера на один год?

- "Спартак" хочет взять тренера на год? Я не против Кахигао, но прежде чем взять тренера, надо понять, чего клуб хочет. Нужен тот, кто будет решать серьёзные задачи, - сказал Черышев "Чемпионату".
Луис Гарсия возглавлял такие команды, как "Эльче", "Леванте", "Хетафе", "Вильярреал" и другие. Последним местом работы Гарсии был "Алавес", с которым он работал с 2022 по 2024 год.
Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 18 очков в 11 сыгранных матчах. Сам же Станкович отстранен от матчей под эгидой РФС на месяц.
Российский тренер Дмитрий Черышев высказался о возможном назначении испанца Луиса Гарсии на пост главного тренера московского "Спартака".
Фото: Getty Images