Семак рассказал о готовности Жерсона сыграть с "Сочи"

- Жерсон в последние дни тренировался в общей группе и пока не готов на 90 минут. Надеюсь, сегодня он выйдет, - сказал Семак "Матч ТВ".
Матч 12-го тура РПЛ между "Сочи" и "Зенитом" начнется в 14:30 по московскому времени на стадионе "Фишт". Встречу обслужит судейская бригада Егора Егорова.
На данный момент "Сочи" идет на 16-м месте в РПЛ с 5 очками, "Зенит" располагается на 4 строчке с 20 баллами.
Главный тренер "зенита" Сергей Семак ответил, готов ли Жерсон сыграть с "Сочи".
Фото: ФК "Зенит"