Булыкин: Станковича скоро поменяют

- Все решает руководство клуба, поэтому посмотрим, как все будет развиваться. Думаю, скоро Станковича поменяют, потому что у него был второй шанс после провального прошлого сезона, но пока "Спартак" и тренер этим не воспользовались, - сказал Булыкин "Матч ТВ".
Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 18 очков в 11 сыгранных матчах. Сам же Станкович отстранен от матчей под эгидой РФС на месяц.
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о будущем главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: "Чемпионат"