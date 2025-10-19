Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
0 - 3 0 3
ЗенитЗавершен
Рубин
0 - 3 0 3
Балтика2 тайм
Динамо
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
Спартак КостромаЗавершен
Челябинск
2 - 2 2 2
Арсенал ТулаЗавершен
КАМАЗ
1 - 2 1 2
Родина2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Ливерпуль
0 - 0 0 0
Манчестер Юнайтед1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
0 - 0 0 0
АтлетикЗавершен
Сельта
1 - 0 1 0
Реал Сосьедад2 тайм
Леванте
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Хетафе
22:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
2 - 0 2 0
ЮвентусЗавершен
Дженоа
0 - 0 0 0
ПармаЗавершен
Кальяри
0 - 2 0 2
БолоньяЗавершен
Аталанта
19:00
ЛациоНе начат
Милан
21:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
2 - 2 2 2
АйнтрахтЗавершен
Санкт-Паули
0 - 0 0 0
Хоффенхайм1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
2 - 1 2 1
ПарижЗавершен
Лорьян
1 - 1 1 1
Брест1 тайм
Ренн
1 - 1 1 1
Осер1 тайм
Тулуза
2 - 0 2 0
Метц1 тайм
Нант
21:45
ЛилльНе начат

Рианчо: Гарсии нужно адаптироваться к жизни в России, чтобы достичь успеха в "Спартаке"

Экс-наставник "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал возможное назначение испанца Луиса Гарсии на пост главного тренера красно-белых
Фото: Getty Images
- Футбол универсален, но каждая страна имеет свои особенности, и адаптация к этим особенностям приводит к успеху или провалу. Если Луис Гарсия возглавит "Спартак" и сможет адаптироваться, то сможет достигнуть успеха, - сказал Рианчо "РБ Спорт".

Луис Гарсия возглавлял такие команды, как "Эльче", "Леванте", "Хетафе", "Вильярреал" и другие. Последним местом работы Гарсии был "Алавес", с которым он работал с 2022 по 2024 год.

Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 18 очков в 11 сыгранных матчах. Сам же Станкович отстранен от матчей под эгидой РФС на месяц.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится