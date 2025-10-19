Рианчо: Гарсии нужно адаптироваться к жизни в России, чтобы достичь успеха в "Спартаке"

- Футбол универсален, но каждая страна имеет свои особенности, и адаптация к этим особенностям приводит к успеху или провалу. Если Луис Гарсия возглавит "Спартак" и сможет адаптироваться, то сможет достигнуть успеха, - сказал Рианчо "РБ Спорт".
Луис Гарсия возглавлял такие команды, как "Эльче", "Леванте", "Хетафе", "Вильярреал" и другие. Последним местом работы Гарсии был "Алавес", с которым он работал с 2022 по 2024 год.
Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 18 очков в 11 сыгранных матчах. Сам же Станкович отстранен от матчей под эгидой РФС на месяц.
