Агент Баринова поделился информацией о переговорах с "Локомотивом" по новому контракту

- В ближайшее время состоится новая встреча с руководством "Локомотива" на счет продления контракта с Бариновым. Скорее всего, на следующей неделе, - сказал Банатин "СЭ".
Дмитрий Баринов выступает за "Локомотив" с 2015 года. Контракт 28-летнего полузащитника с "железнодорожниками" действует до лета 2026 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Баринова составляет 8 миллионов евро.
На данный момент "Локомотив" возглавляет таблицу РПЛ с 26 очками.
Агент полузащитник "Локомотива" Дмитрия Баринова Павел Банатин поделился информацией о переговорах с "железнодорожниками" по новому контракту.
Фото: "Чемпионат"