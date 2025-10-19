Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
0 - 3 0 3
ЗенитЗавершен
Рубин
0 - 3 0 3
Балтика2 тайм
Динамо
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
Спартак КостромаЗавершен
Челябинск
2 - 2 2 2
Арсенал ТулаЗавершен
КАМАЗ
1 - 2 1 2
Родина2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Ливерпуль
0 - 0 0 0
Манчестер Юнайтед1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
0 - 0 0 0
АтлетикЗавершен
Сельта
1 - 0 1 0
Реал Сосьедад2 тайм
Леванте
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Хетафе
22:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
2 - 0 2 0
ЮвентусЗавершен
Дженоа
0 - 0 0 0
ПармаЗавершен
Кальяри
0 - 2 0 2
БолоньяЗавершен
Аталанта
19:00
ЛациоНе начат
Милан
21:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
2 - 2 2 2
АйнтрахтЗавершен
Санкт-Паули
0 - 0 0 0
Хоффенхайм1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
2 - 1 2 1
ПарижЗавершен
Лорьян
1 - 1 1 1
Брест1 тайм
Ренн
1 - 1 1 1
Осер1 тайм
Тулуза
2 - 0 2 0
Метц1 тайм
Нант
21:45
ЛилльНе начат

Агент Баринова поделился информацией о переговорах с "Локомотивом" по новому контракту

Агент полузащитник "Локомотива" Дмитрия Баринова Павел Банатин поделился информацией о переговорах с "железнодорожниками" по новому контракту.
Фото: "Чемпионат"
- В ближайшее время состоится новая встреча с руководством "Локомотива" на счет продления контракта с Бариновым. Скорее всего, на следующей неделе, - сказал Банатин "СЭ".

Дмитрий Баринов выступает за "Локомотив" с 2015 года. Контракт 28-летнего полузащитника с "железнодорожниками" действует до лета 2026 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Баринова составляет 8 миллионов евро.

На данный момент "Локомотив" возглавляет таблицу РПЛ с 26 очками.

