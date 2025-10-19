- Я бы хотел извиниться перед болельщиками. Понятно, что мы не можем так проигрывать в дерби. Обещаю, что мы исправимся. Ведь мы боремся за чемпионство, - сказал Круговой Metaratings.
Матч "Локомотива" против ЦСКА в рамках 12-го тура РПЛ прошел 18 октября на "РЖД Арене". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "железнодорожников". Голами в игре отличились атакующий полузащитник Алексей Батраков, а также нападающие Дмитрий Воробьев и Николай Комличенко.
Защитник ЦСКА извинился перед болельщиками за поражение от "Локомотива"
Защитник ЦСКА Данил Круговой извинился перед болельщиками за поражение от "Локомотива" (0:3) в матче 12-го тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"