Тренер "Сочи" - о двух пенальти в игре против "Зенита": я не могу их объяснить

"Такие пенальти я не могу объяснить. Понятно, что "Зенит" был сильнее, но это не хороший пенальти, когда мяч от груди попадает в руку. Нет объяснения, почему нам всё время ставят одиннадцатиметровый при попадании мяча в руку от груди или от спины", - сказал Осинькин в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 19 октября "Сочи" принимал на своём поле "Зенит". Встреча проходила на стадионе "Фишт" в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги. "Южане" проиграли со счётом 0:3. Два мяча петербуржцы забили с пенальти - отличились Густаво Мантуан и Андрей Мостовой. Ещё одним голом отметился Нуралы Алип.
На данный момент "Сочи" занимает последнее 16 место в чемпионате России, имея в своём активе пять очков.
Следующую игру команда Игоря Осинькина проведёт на выезде против "Краснодара" в Кубке России. Игра пройдёт в четверг, 23 октября.