Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
0 - 3 0 3
ЗенитЗавершен
Рубин
0 - 3 0 3
Балтика2 тайм
Динамо
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
Спартак КостромаЗавершен
Челябинск
2 - 2 2 2
Арсенал ТулаЗавершен
КАМАЗ
1 - 2 1 2
Родина2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Ливерпуль
0 - 0 0 0
Манчестер Юнайтед1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
0 - 0 0 0
АтлетикЗавершен
Сельта
1 - 0 1 0
Реал Сосьедад2 тайм
Леванте
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Хетафе
22:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
2 - 0 2 0
ЮвентусЗавершен
Дженоа
0 - 0 0 0
ПармаЗавершен
Кальяри
0 - 2 0 2
БолоньяЗавершен
Аталанта
19:00
ЛациоНе начат
Милан
21:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
2 - 2 2 2
АйнтрахтЗавершен
Санкт-Паули
0 - 0 0 0
Хоффенхайм1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
2 - 1 2 1
ПарижЗавершен
Лорьян
1 - 1 1 1
Брест1 тайм
Ренн
1 - 1 1 1
Осер1 тайм
Тулуза
2 - 0 2 0
Метц1 тайм
Нант
21:45
ЛилльНе начат

Тренер "Сочи" - о двух пенальти в игре против "Зенита": я не могу их объяснить

Главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин высказался о двух пенальти в ворота его команды в матче с "Зенитом" (0:3).
Фото: ФК "Сочи"
"Такие пенальти я не могу объяснить. Понятно, что "Зенит" был сильнее, но это не хороший пенальти, когда мяч от груди попадает в руку. Нет объяснения, почему нам всё время ставят одиннадцатиметровый при попадании мяча в руку от груди или от спины", - сказал Осинькин в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 19 октября "Сочи" принимал на своём поле "Зенит". Встреча проходила на стадионе "Фишт" в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги. "Южане" проиграли со счётом 0:3. Два мяча петербуржцы забили с пенальти - отличились Густаво Мантуан и Андрей Мостовой. Ещё одним голом отметился Нуралы Алип.

На данный момент "Сочи" занимает последнее 16 место в чемпионате России, имея в своём активе пять очков.

Следующую игру команда Игоря Осинькина проведёт на выезде против "Краснодара" в Кубке России. Игра пройдёт в четверг, 23 октября.

