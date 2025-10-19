"Давно говорю, что Дима молодец, работяга. Он отлично играет и заслужил место в "Локомотиве" и сборной России. Очень рад за его успехи. Прямо сейчас Воробьёв лучший российский нападающий", - приводит слова Сычева "Чемпионат".
В текущем сезоне Дмитрий Воробьев провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 3 результативные передачи. На счету нападающего 3 матча в составе сборной России и 1 забитый гол.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего форварда в 5 миллионов евро, контракт футболиста с "железнодорожниками" рассчитан до июня 2027 года.
Экс-игрок сборной России Дмитрий Сычев назвал лучшего российского нападающего на данный момент.
Фото: ФК "Локомотив"