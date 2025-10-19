"Я начал прогрессировать еще в "Нефтехимике", а затем, попадая к такому тренеру, как Андрей Викторович, тяжело не прогрессировать еще больше. Интерес ко мне? Я об этом ничего не слышал, моя работа – отдавать все силы для победы", - цитирует Петрова Metaratings.
В текущем сезоне Максим Петров провел за калининградскую "Балтику" во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 голевые передачи. Футболист выступает за калининградцев с января текущего года, ранее он был игроком "Нефтехимика", "Алании" и московского "Локомотива".
По итогам 12 сыгранных туров команда Андрея Талалаева располагается на 5 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 23 набранными очками в своем активе.
Максим Петров: попадая к такому тренеру, как Талалаев, тяжело не прогрессировать
Полузащитник "Балтики" Максим Петров оценил свой прогресс.
Фото: ФК "Балтика"