Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
0 - 3 0 3
ЗенитЗавершен
Рубин
0 - 3 0 3
БалтикаЗавершен
Динамо
2 - 2 2 2
АхматЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
Спартак КостромаЗавершен
Челябинск
2 - 2 2 2
Арсенал ТулаЗавершен
КАМАЗ
1 - 2 1 2
РодинаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Ливерпуль
1 - 2 1 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
0 - 0 0 0
АтлетикЗавершен
Сельта
1 - 1 1 1
Реал СосьедадЗавершен
Леванте
0 - 3 0 3
Райо ВальеканоЗавершен
Хетафе
0 - 1 0 1
Реал МадридЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
2 - 0 2 0
ЮвентусЗавершен
Дженоа
0 - 0 0 0
ПармаЗавершен
Кальяри
0 - 2 0 2
БолоньяЗавершен
Аталанта
0 - 0 0 0
ЛациоЗавершен
Милан
2 - 1 2 1
ФиорентинаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
2 - 2 2 2
АйнтрахтЗавершен
Санкт-Паули
0 - 3 0 3
ХоффенхаймЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
2 - 1 2 1
ПарижЗавершен
Лорьян
3 - 3 3 3
БрестЗавершен
Ренн
2 - 2 2 2
ОсерЗавершен
Тулуза
4 - 0 4 0
МетцЗавершен
Нант
0 - 2 0 2
ЛилльЗавершен

В руководстве "Динамо" ответили на вопрос о возможной отставке Карпина

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о работе главного тренера Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо"
"Результатами мы недовольны. Очков сильно меньше, чем ожидали. Находимся не на том месте, на которой хотим оказаться по итогам. Кадровый вопрос не стоит. Сколько вы готовы ждать? Сейчас только первая часть сезона. Мы участвуем в обоих соревнованиях", - приводит слова Пивоварова "Матч ТВ".

Сегодня, 19 октября, московское "Динамо" на своем поле сыграло вничью с грозненским "Ахматом" в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги - 2:2. После 12 сыгранных туров бело-голубые занимают 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками и отстают от лидирующего "Локомотива" на 10 баллов.

Напомним, что Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера столичного "Динамо" летом текущего года - специалист продолжает занимать аналогичную должность в сборной России.

