"Результатами мы недовольны. Очков сильно меньше, чем ожидали. Находимся не на том месте, на которой хотим оказаться по итогам. Кадровый вопрос не стоит. Сколько вы готовы ждать? Сейчас только первая часть сезона. Мы участвуем в обоих соревнованиях", - приводит слова Пивоварова "Матч ТВ".
Сегодня, 19 октября, московское "Динамо" на своем поле сыграло вничью с грозненским "Ахматом" в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги - 2:2. После 12 сыгранных туров бело-голубые занимают 8 место в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками и отстают от лидирующего "Локомотива" на 10 баллов.
Напомним, что Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера столичного "Динамо" летом текущего года - специалист продолжает занимать аналогичную должность в сборной России.
В руководстве "Динамо" ответили на вопрос о возможной отставке Карпина
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о работе главного тренера Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо"