Антон Миранчук рассказал о повреждении, полученном в матче с "Ахматом"

Полузащитник московского "Динамо" Антон Миранчук покинул "ВТБ Арену" на костылях после матча 12 тура РПЛ с "Ахматом" (2:2), сообщает корреспондент "Матч ТВ".
- Подвернул ногу, - сообщил Антон Миранчук после матча.
Сегодня, 19 октября, московское "Динамо" на домашнем стадионе сыграло вничью с грозненским "Ахматом" в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги (2:2). Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились Иван Сергеев и Константин Тюкавин, в составе грозненцев - Георгий Мелкадзе и Эгаш Касинтура.
Антон Миранчук вышел на поле с первых минут - полузащитник был заменен на 44 минуте встречи из-за повреждения, его место занял Ярослав Гладышев. Напомним, что Миранчук присоединился к бело-голубым летом текущего года, перейдя в московский клуб из швейцарского "Сьона".
Фото: ФК "Динамо"