Российская премьер-лига

Матчи
Сочи
0 - 3 0 3
ЗенитЗавершен
Рубин
0 - 3 0 3
БалтикаЗавершен
Динамо
2 - 2 2 2
АхматЗавершен

Первая лига

Матчи
Енисей
1 - 0 1 0
Спартак КостромаЗавершен
Челябинск
2 - 2 2 2
Арсенал ТулаЗавершен
КАМАЗ
1 - 2 1 2
РодинаЗавершен

Английская премьер-лига

Матчи
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Ливерпуль
1 - 2 1 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

Матчи
Эльче
0 - 0 0 0
АтлетикЗавершен
Сельта
1 - 1 1 1
Реал СосьедадЗавершен
Леванте
0 - 3 0 3
Райо ВальеканоЗавершен
Хетафе
0 - 1 0 1
Реал МадридЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

Матчи
Комо
2 - 0 2 0
ЮвентусЗавершен
Дженоа
0 - 0 0 0
ПармаЗавершен
Кальяри
0 - 2 0 2
БолоньяЗавершен
Аталанта
0 - 0 0 0
ЛациоЗавершен
Милан
2 - 1 2 1
ФиорентинаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Матчи
Фрайбург
2 - 2 2 2
АйнтрахтЗавершен
Санкт-Паули
0 - 3 0 3
ХоффенхаймЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

Матчи
Ланс
2 - 1 2 1
ПарижЗавершен
Лорьян
3 - 3 3 3
БрестЗавершен
Ренн
2 - 2 2 2
ОсерЗавершен
Тулуза
4 - 0 4 0
МетцЗавершен
Нант
0 - 2 0 2
ЛилльЗавершен

Антон Миранчук рассказал о повреждении, полученном в матче с "Ахматом"

Полузащитник "Динамо" Антон Миранчук рассказал о состоянии здоровья.
Фото: ФК "Динамо"
Полузащитник московского "Динамо" Антон Миранчук покинул "ВТБ Арену" на костылях после матча 12 тура РПЛ с "Ахматом" (2:2), сообщает корреспондент "Матч ТВ".

- Подвернул ногу, - сообщил Антон Миранчук после матча.

Сегодня, 19 октября, московское "Динамо" на домашнем стадионе сыграло вничью с грозненским "Ахматом" в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги (2:2). Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились Иван Сергеев и Константин Тюкавин, в составе грозненцев - Георгий Мелкадзе и Эгаш Касинтура.

Антон Миранчук вышел на поле с первых минут - полузащитник был заменен на 44 минуте встречи из-за повреждения, его место занял Ярослав Гладышев. Напомним, что Миранчук присоединился к бело-голубым летом текущего года, перейдя в московский клуб из швейцарского "Сьона".

