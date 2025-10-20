Защитник ЦСКА назвал Батракова одним из лучших исполнителей в России

"Батраков забил курьёзный гол в ворота ЦСКА? Я бы не назвал этот гол курьёзным, у Алексея поставленный удар, он постоянно так бьёт. Батраков - один из лучших исполнителей в России", - сказал Круговой в интервью Metaraitings.
На данный момент хавбек "железнодорожников" Алексей Батраков принял участие в 16 матчах в этом сезоне во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал три голевые передачи. Также он является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги по итогам 12 сыгранных туров.
Подопечные Михаила Галактионова с 26 очками сейчас лидируют в турнирной таблице чемпионата России.
Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал гол полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова в ворота "армейцев".
Фото: ФК "Локомотив" Москва