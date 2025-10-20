Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
2 - 0 2 0
Уфа2 тайм
Чайка
0 - 1 0 1
Урал1 тайм
Черноморец
0 - 0 0 0
Нефтехимик1 тайм
Торпедо
19:30
ШинникНе начат
Факел
19:30
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
21:45
УдинезеНе начат

Защитник ЦСКА назвал Батракова одним из лучших исполнителей в России

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал гол полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова в ворота "армейцев".
Фото: ФК "Локомотив" Москва
"Батраков забил курьёзный гол в ворота ЦСКА? Я бы не назвал этот гол курьёзным, у Алексея поставленный удар, он постоянно так бьёт. Батраков - один из лучших исполнителей в России", - сказал Круговой в интервью Metaraitings.

На данный момент хавбек "железнодорожников" Алексей Батраков принял участие в 16 матчах в этом сезоне во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал три голевые передачи. Также он является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги по итогам 12 сыгранных туров.

Подопечные Михаила Галактионова с 26 очками сейчас лидируют в турнирной таблице чемпионата России.

