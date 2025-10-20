Агент Глебова: думаю, что "Динамо" будет бороться за чемпионство

"Глебов сказал, что в ноябре "Динамо" будет в топ-5? Соглашусь с его словами. Мне вообще кажется, что "Динамо" будет бороться за чемпионство", - сказал Банатин в интервью Metaraitings.
В воскресенье, 19 октября "Динамо" сыграло вничью с "Ахматом" (2:2). После сыгранных 12 туров бело-голубые занимают восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ с 16 очками.
Напомним, что Валерий Карпин возглавил команду в июне этого года. Также он совмещает эту должность с работой главным тренером сборной России.
Следующий матч "Динамо" проведёт дома против "Крыльев Советов" в Кубке России. Игра пройдёт в среду, 22 октября.
Агент Павел Банатин, представляющий интересы футболиста "Динамо" Данила Глебова, прокомментировал высказывание своего клиента о месте команды в нынешнем сезоне.
