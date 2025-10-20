Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
2 - 0 2 0
Уфа2 тайм
Чайка
0 - 1 0 1
Урал1 тайм
Черноморец
0 - 0 0 0
Нефтехимик1 тайм
Торпедо
19:30
ШинникНе начат
Факел
19:30
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
21:45
УдинезеНе начат

Агент Глебова: думаю, что "Динамо" будет бороться за чемпионство

Агент Павел Банатин, представляющий интересы футболиста "Динамо" Данила Глебова, прокомментировал высказывание своего клиента о месте команды в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Глебов сказал, что в ноябре "Динамо" будет в топ-5? Соглашусь с его словами. Мне вообще кажется, что "Динамо" будет бороться за чемпионство", - сказал Банатин в интервью Metaraitings.

В воскресенье, 19 октября "Динамо" сыграло вничью с "Ахматом" (2:2). После сыгранных 12 туров бело-голубые занимают восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ с 16 очками.

Напомним, что Валерий Карпин возглавил команду в июне этого года. Также он совмещает эту должность с работой главным тренером сборной России.

Следующий матч "Динамо" проведёт дома против "Крыльев Советов" в Кубке России. Игра пройдёт в среду, 22 октября.

