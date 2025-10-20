Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
2 - 0 2 0
Уфа2 тайм
Чайка
0 - 1 0 1
Урал1 тайм
Черноморец
0 - 0 0 0
Нефтехимик1 тайм
Торпедо
19:30
ШинникНе начат
Факел
19:30
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
21:45
УдинезеНе начат

Защитник "Оренбурга" признался, что "кайфовал" от каждой тренировки Слишковича

Защитник "Оренбурга" Георгий Зотов рассказал о тренировочном процессе под руководством Владимира Слишковича.
Фото: ФК "Оренбург"
"Давно не было такого тренировочного процесса - каждая тренировка интересная. Я кайфовал. Мне нравилась дисциплина: всё было чётко, по полочкам", - приводит слова Зотова Metaraitings.

Напомним, что Владимир Слишкович занимал пост главного тренера "Оренбурга" с октября 2024 года по октябрь 2025. Отставка боснийского специалиста случилась после поражения команды в 11-м туре РПЛ против "Ростова" (0:1). Его мест занял российский специалист Ильдар Ахметзянов.

Первую игру при новом наставнике оренбуржцы сыграли вничью на выезде против "Крыльев Советов" (1:1).

Следующий матч команда Ильдара Ахметзянова проведёт на выезде против "Зенита" в Кубке России. Игра пройдёт в среду, 22 октября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится