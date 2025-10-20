Защитник "Оренбурга" признался, что "кайфовал" от каждой тренировки Слишковича

"Давно не было такого тренировочного процесса - каждая тренировка интересная. Я кайфовал. Мне нравилась дисциплина: всё было чётко, по полочкам", - приводит слова Зотова Metaraitings.
Напомним, что Владимир Слишкович занимал пост главного тренера "Оренбурга" с октября 2024 года по октябрь 2025. Отставка боснийского специалиста случилась после поражения команды в 11-м туре РПЛ против "Ростова" (0:1). Его мест занял российский специалист Ильдар Ахметзянов.
Первую игру при новом наставнике оренбуржцы сыграли вничью на выезде против "Крыльев Советов" (1:1).
Следующий матч команда Ильдара Ахметзянова проведёт на выезде против "Зенита" в Кубке России. Игра пройдёт в среду, 22 октября.
Фото: ФК "Оренбург"