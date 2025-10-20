"То, что у Акинфеева нет сменщика - это всё глупости!". Глушаков - о игре Торопа в матче с "Локомотивом"

"То, что у Акинфеева нет сменщика – это всё глупости! По одной ошибке Торопа не стоит судить. У Игоря тоже были ошибки, например, на чемпионате мира в Бразилии. У каждого вратаря бывают несчастные случаи, поэтому не надо обвинять парня в поражении ЦСКА. "Локомотив" просто был лучше", - сказал Глушаков в интервью "Советскому спорту".
Владислав Тороп выступает за основную команду московского ЦСКА с начала августа 2020 года. Контракт с вратарем рассчитан до конца июня 2030 года. В текущем сезоне голкипер провел 7 матчей и пропустил 6 голов.
Матч "Локомотив" - ЦСКА состоялся 18 октября в рамках 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "железнодорожников". Тороп вышел в основном составе "армейцев" из-за травмы Акинфеева, полученной в игре против "Спартака".
Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал игру вратаря ЦСКА Владислава Торопа.
