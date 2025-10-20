"Близок ли я к продлению контракта с "Локомотивом"? Нет. Задавайте вопрос руководству. Меня не устроило предложение, которое было сделано пару недель назад", - сказал Баринов "РБ Спорт".
Дмитрий Баринов является игроком основной команды "Локомотива" с лета 2016 года. Контракт с футболистом рассчитан до конца июня 2026 года. Всего за "железнодорожников" опорный полузащитник провел 267 матчей, забил 12 голов и отдал 25 голевых передач. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.
На данный момент "Локомотив" идет на 1-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 12-ти встречах.
Баринова не устроило предложение "Локомотива" по поводу нового контракта
Капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов прокомментировал переговоры с клубом.
Фото: ФК "Локомотив"