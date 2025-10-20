Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
2 - 0 2 0
Уфа2 тайм
Чайка
0 - 1 0 1
Урал1 тайм
Черноморец
0 - 0 0 0
Нефтехимик1 тайм
Торпедо
19:30
ШинникНе начат
Факел
19:30
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
21:45
УдинезеНе начат

Баринова не устроило предложение "Локомотива" по поводу нового контракта

Капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов прокомментировал переговоры с клубом.
Фото: ФК "Локомотив"
"Близок ли я к продлению контракта с "Локомотивом"? Нет. Задавайте вопрос руководству. Меня не устроило предложение, которое было сделано пару недель назад", - сказал Баринов "РБ Спорт".

Дмитрий Баринов является игроком основной команды "Локомотива" с лета 2016 года. Контракт с футболистом рассчитан до конца июня 2026 года. Всего за "железнодорожников" опорный полузащитник провел 267 матчей, забил 12 голов и отдал 25 голевых передач. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

На данный момент "Локомотив" идет на 1-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 12-ти встречах.

