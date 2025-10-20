Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
2 - 0 2 0
УфаЗавершен
Чайка
0 - 1 0 1
УралЗавершен
Черноморец
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
Торпедо
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Факел
4 - 0 4 0
РоторЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
0 - 2 0 2
БрентфордЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
0 - 0 0 0
ВаленсияЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
1 - 1 1 1
УдинезеЗавершен

Джанашия: теперь "Локомотив" — народная команда, а не "Спартак"

Бывший игрок "Локомотива" Заза Джанашия считает "железнодорожников" народной командой России.
Фото: ФК "Локомотив"
- Теперь "Локомотив" — народная команда, а не "Спартак". У нас же вообще практически нет легионеров в составе. Нужно наших футболистов растить, а не легионеров, - сказал Джанашия Legalbet.

Напомним, 18 октября состоялся матч "Локомотива" против ЦСКА в рамках 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "железнодорожников". Голами в игре отличились атакующий полузащитник Алексей Батраков, а также нападающие Дмитрий Воробьев и Николай Комличенко.

На данный момент подопечные Михаила Галактионова находятся на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.

