Джанашия: теперь "Локомотив" — народная команда, а не "Спартак"

- Теперь "Локомотив" — народная команда, а не "Спартак". У нас же вообще практически нет легионеров в составе. Нужно наших футболистов растить, а не легионеров, - сказал Джанашия Legalbet.
Напомним, 18 октября состоялся матч "Локомотива" против ЦСКА в рамках 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "железнодорожников". Голами в игре отличились атакующий полузащитник Алексей Батраков, а также нападающие Дмитрий Воробьев и Николай Комличенко.
На данный момент подопечные Михаила Галактионова находятся на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.
Фото: ФК "Локомотив"