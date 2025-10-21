"На 52-й минуте Егоров самостоятельно и верно назначил 11-метровый в ворота "Сочи". Несложный эпизод — рука была отставлена в сторону. Да, мяч немного коснулся груди, но это не рикошет. Мяч практически не поменял направления и попал в локоть. Что касается второго 11-метрового, мяч напрямую попал в руку игроку "Сочи", — приводит слова Федотова "Чемпионат".
"Зенит" подержал победу над "Сочи" в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча закончилась со счетом 3:0. Матч обслуживал бригада арбитров во главе с Егором Егоровым. Счет встречи открыл защитник петербуржцев Нуралы Алип. Следующий гол с пенальти забил Густаво Минутна. Еще один 11-метровый был назначен на 86-й минуте, его реализовал Андрей Мостовой.
"Зенит" на данный момент идет на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 23 очка.
Арбитр Федотов объяснил назначение двух пенальти в матче "Сочи" с "Зенитом"
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов объяснил решение судьи Егора Егорова назначить два пенальти в пользу "Зенита" в матче с "Сочи".
Фото: ФК "Зенит"