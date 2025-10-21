Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
18:00
СпартакНе начат
ЦСКА
20:30
АкронНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Барселона
19:45
ОлимпиакосНе начат
Кайрат
19:45
ПафосНе начат
Арсенал
22:00
АтлетикоНе начат
Юнион
22:00
ИнтерНе начат
Байер
22:00
ПСЖНе начат
Ньюкасл
22:00
БенфикаНе начат
Копенгаген
22:00
Боруссия ДНе начат
Вильярреал
22:00
Манчестер СитиНе начат
ПСВ
22:00
НаполиНе начат

Арбитр Федотов объяснил назначение двух пенальти в матче "Сочи" с "Зенитом"

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов объяснил решение судьи Егора Егорова назначить два пенальти в пользу "Зенита" в матче с "Сочи".
Фото: ФК "Зенит"
"На 52-й минуте Егоров самостоятельно и верно назначил 11-метровый в ворота "Сочи". Несложный эпизод — рука была отставлена в сторону. Да, мяч немного коснулся груди, но это не рикошет. Мяч практически не поменял направления и попал в локоть. Что касается второго 11-метрового, мяч напрямую попал в руку игроку "Сочи", — приводит слова Федотова "Чемпионат".

"Зенит" подержал победу над "Сочи" в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча закончилась со счетом 3:0. Матч обслуживал бригада арбитров во главе с Егором Егоровым. Счет встречи открыл защитник петербуржцев Нуралы Алип. Следующий гол с пенальти забил Густаво Минутна. Еще один 11-метровый был назначен на 86-й минуте, его реализовал Андрей Мостовой.

"Зенит" на данный момент идет на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 23 очка.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится