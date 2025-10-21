"Спартак" - "Динамо" Махачкала: где и когда смотреть прямую трансляцию матча Кубка России

21 октября на "Анжи-Арене" в Каспийске пройдет матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между "Спартаком" и махачкалинским "Динамо". Стартовый свисток главного арбитра Инала Танашева прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Матч "Спартак" - "Динамо" Махачкала покажет в прямом эфире телеканал "Матч ТВ". Редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию этой встречи.
После 5-ти туров "Спартак" находится на 2-м месте в группе C с 10-ю очками. "Динамо" Махачкала занимает первую строчку, набрав 13 баллов.