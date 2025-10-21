Матчи Скрыть

ЦСКА обратился в ЭСК РФС по эпизоду с неназначенным пенальти в матче с "Локомотивом" - источник

ЦСКА направил запрос в Экспертно-судейскую комиссию РФС по эпизоду с игрой рукой защитника "Локомотива" Сесара Монтеса в матче 12-го тура РПЛ.
Матч "Локомотив" - ЦСКА прошел 18 октября в рамках 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "железнодорожников".

На 32-й минуте игры мяч после удара головой Игоря Дивеева попал в руку защитника "Локомотива" Сесара Монтеса. Главный арбитр Иван Абросимов после проверки VAR не стал назначать пенальти.

На данный момент "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ 26-ю очками. ЦСКА находится на 3-й строчке в чемпионате, набрав 24 балла.

