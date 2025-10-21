Матчи Скрыть

"Зенит" проявляет интерес к полузащитнику "Локомотива" Баринову - источник

По информации источника, петербургский "Зенит" заинтересован в трансфере игрока "Локомотива" Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"
Петербургский клуб рассматривает возможность подписания Баринова уже в зимнее трансферное окно. "Зенит" хочет оформить трансфер ближайшей зимой либо подписать предварительный контракт о переходе игрока летом 2026 года в статусе свободного агента.

Дмитрий Баринов играет за основной состав "Локомотива" с лета 2016 года. Контракт с футболистом рассчитан до 30 июня 2026 года. Вместе с клубом игрок 1 раз стал чемпионом России, завоевал 4 Кубка России и 1 Суперкубок России. Трансферная стоимость опорного полузащитника по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

Недавно Баринов рассказал, что его не устроил новый контракт, который ему предложил "Локомотив".

Источник: "РБ Спорт".

