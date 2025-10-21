Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
1 - 1 1 1
СпартакПерерыв
ЦСКА
20:30
АкронНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Барселона
19:45
ОлимпиакосНе начат
Кайрат
19:45
ПафосНе начат
Арсенал
22:00
АтлетикоНе начат
Юнион
22:00
ИнтерНе начат
Байер
22:00
ПСЖНе начат
Ньюкасл
22:00
БенфикаНе начат
Копенгаген
22:00
Боруссия ДНе начат
Вильярреал
22:00
Манчестер СитиНе начат
ПСВ
22:00
НаполиНе начат

Круговой: есть желание исправиться с "Акроном" после поражения в дерби

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о желании исправиться в кубковом матче с "Акроном" за поражение в дерби.
Фото: ПФК ЦСКА
"Конечно, есть желание исправиться в кубковом матче с "Акроном" после поражения в дерби. Мы не сделали выводы: после прошлого возвращения из сборной проиграли в Ростове, а теперь на "РЖД-Арене". У нас одна задача - побеждать. Возможно, есть взаимосвязь наших результатов возвращением из сборной", - сказал Круговой в интервью Metaraitings.

В субботу, 18 октября ЦСКА уступил на выезде "Локомотиву" со счётом 3:0 в рамках 12-го тура чемпионата России. На данный момент "армейцы" располагаются на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея 24 очка.

Сегодня, 21 октября красно-синие примут на своём поле "Акрон" в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча начнётся в 20:30 по московскому времени.

После пяти сыгранных туров ЦСКА лидирует в группе D с 10 очками, а "Акрон" находится на четвёртом месте, имея в своём активе пять баллов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится