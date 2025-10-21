Круговой: есть желание исправиться с "Акроном" после поражения в дерби

"Конечно, есть желание исправиться в кубковом матче с "Акроном" после поражения в дерби. Мы не сделали выводы: после прошлого возвращения из сборной проиграли в Ростове, а теперь на "РЖД-Арене". У нас одна задача - побеждать. Возможно, есть взаимосвязь наших результатов возвращением из сборной", - сказал Круговой в интервью Metaraitings.
В субботу, 18 октября ЦСКА уступил на выезде "Локомотиву" со счётом 3:0 в рамках 12-го тура чемпионата России. На данный момент "армейцы" располагаются на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея 24 очка.
Сегодня, 21 октября красно-синие примут на своём поле "Акрон" в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча начнётся в 20:30 по московскому времени.
После пяти сыгранных туров ЦСКА лидирует в группе D с 10 очками, а "Акрон" находится на четвёртом месте, имея в своём активе пять баллов.