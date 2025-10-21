- "Динамо" надо забыть о мечтах о трофее в РПЛ. Всё, отрыв большой - 10 очков. Но это было понятно и изначально - новый тренер, нужно время, чтобы коллектив привык к довольно сложному футболу. Есть шанс побороться за тройку. Но надо улучшать игру в обороне, потому что для победы не хватает двух голов и очень плохо играют с конкурентами - побеждают только соперников из второй части таблицы, - сказал Семшов в интервью "РБ Спорт".
В воскресенье, 19 октября "Динамо" на своём поле принимало "Ахмат". Встреча проходила на стадионе "ВТБ Арена" и завершилась со счётом 2:2. Отметим, что последние три игры на своём поле бело-голубые не могут одержать победу. До этого была ничья со "Спартаком" (2:2) и поражение от "Локомотива" (3:5).
После 12 сыгранных туров "Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 очков.
Напомним, что Валерий Карпин возглавил бело-голубых в июне этого года. Он также занимает аналогичную должность в национальной команде России.
Экс-игрок "Динамо": команде надо забыть о мечтах о трофее в РПЛ
Бывший полузащитник московского "Динамо" Игорь Семшов прокомментировал шансы бело-голубых на титул в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Москва