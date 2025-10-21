Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
1 - 3 1 3
СпартакЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
Акрон2 тайм

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Барселона
6 - 1 6 1
ОлимпиакосЗавершен
Кайрат
0 - 0 0 0
ПафосЗавершен
Арсенал
0 - 0 0 0
Атлетико1 тайм
Юнион
0 - 0 0 0
Интер1 тайм
Байер
0 - 1 0 1
ПСЖ1 тайм
Ньюкасл
0 - 0 0 0
Бенфика1 тайм
Копенгаген
0 - 0 0 0
Боруссия Д1 тайм
Вильярреал
0 - 0 0 0
Манчестер Сити1 тайм
ПСВ
0 - 0 0 0
Наполи1 тайм

Экс-игрок "Динамо": команде надо забыть о мечтах о трофее в РПЛ

Бывший полузащитник московского "Динамо" Игорь Семшов прокомментировал шансы бело-голубых на титул в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Москва
- "Динамо" надо забыть о мечтах о трофее в РПЛ. Всё, отрыв большой - 10 очков. Но это было понятно и изначально - новый тренер, нужно время, чтобы коллектив привык к довольно сложному футболу. Есть шанс побороться за тройку. Но надо улучшать игру в обороне, потому что для победы не хватает двух голов и очень плохо играют с конкурентами - побеждают только соперников из второй части таблицы, - сказал Семшов в интервью "РБ Спорт".

В воскресенье, 19 октября "Динамо" на своём поле принимало "Ахмат". Встреча проходила на стадионе "ВТБ Арена" и завершилась со счётом 2:2. Отметим, что последние три игры на своём поле бело-голубые не могут одержать победу. До этого была ничья со "Спартаком" (2:2) и поражение от "Локомотива" (3:5).

После 12 сыгранных туров "Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 очков.

Напомним, что Валерий Карпин возглавил бело-голубых в июне этого года. Он также занимает аналогичную должность в национальной команде России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится