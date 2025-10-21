Матчи Скрыть

Кубок России

Динамо Мх
1 - 3 1 3
СпартакЗавершен
ЦСКА
3 - 2 3 2
АкронЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

Барселона
6 - 1 6 1
ОлимпиакосЗавершен
Кайрат
0 - 0 0 0
ПафосЗавершен
Арсенал
4 - 0 4 0
АтлетикоЗавершен
Юнион
0 - 4 0 4
ИнтерЗавершен
Байер
2 - 7 2 7
ПСЖЗавершен
Ньюкасл
3 - 0 3 0
БенфикаЗавершен
Копенгаген
2 - 4 2 4
Боруссия ДЗавершен
Вильярреал
0 - 2 0 2
Манчестер СитиЗавершен
ПСВ
6 - 2 6 2
НаполиЗавершен

Кононов: я бы оставил Станковича в "Спартаке"

Главный тренер "Торпедо" Олег Кононов высказался о будущем Деяна Станковича в "Спартаке".
Фото: "Чемпионат"
- Я люблю всех тренеров и люблю, чтобы они работали. Мне нравится Станкович как тренер. Я бы оставил его работать в клубе, - сказал Кононов "Матч ТВ".

Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 19 очков в 12 сыгранных матчах.

