- Я люблю всех тренеров и люблю, чтобы они работали. Мне нравится Станкович как тренер. Я бы оставил его работать в клубе, - сказал Кононов "Матч ТВ".
Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 19 очков в 12 сыгранных матчах.
Кононов: я бы оставил Станковича в "Спартаке"
Главный тренер "Торпедо" Олег Кононов высказался о будущем Деяна Станковича в "Спартаке".
