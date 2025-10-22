"И сейчас я хочу сказать спасибо каждому, кто прислал добрые слова и пожелания в последние дни. Большая благодарность моим партнерам по команде и клубу. Ради вас всех я вернусь еще сильнее! До встречи, большая красно-белая семья", — написал Бабич в соцсети.
Сербский футболист получил травму в субботу, 18 октября во время матча 12?го тура РПЛ с "Ростовом". На 10-й минуте матча защитник красно-белых покинул поле, его увезла специальная машина. Врачи диагностировали Бабичу разрыв передней крестообразной связки колена. После игры пресс-служба "Спартака" сообщила, что футболисту предстоит операция. Срок восстановления могут занять более полугода.
В сезоне-2025/25 29-летний защитник принял участие в 13 матчах за московский "Спартак" во всех турнирах.
Бабич обратился к болельщикам "Спартака"
Защитник "Спартака" Срджан Бабич поблагодарил болельщиков команды за поддержку после того, как получил серьезную травму.
Фото: "Матч ТВ"