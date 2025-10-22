Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
18:00
АхматНе начат
Динамо
18:00
Крылья СоветовНе начат
Зенит
20:30
ОренбургНе начат
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
19:45
Буде-ГлимтНе начат
Атлетик
19:45
КарабахНе начат
Спортинг Лиссабон
22:00
МарсельНе начат
Монако
22:00
ТоттенхэмНе начат
Аталанта
22:00
СлавияНе начат
Челси
22:00
АяксНе начат
Бавария
22:00
БрюггеНе начат
Айнтрахт
22:00
ЛиверпульНе начат
Реал Мадрид
22:00
ЮвентусНе начат

Ташуев: у Батракова понимание футбола на высшем уровне - он не пропадет в Европе

Российский тренер Сергей Ташуев высказался об игре полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
"У Батракова понимание футбола на высшем уровне. Он принимает правильные решения на поле, дирижирует атакующими действиями "Локомотива". При этом не стесняется оборонительных действий и черновой работы. В Европе он точно не пропадает, даже если перейдет в топ-клуб", - цитирует Ташуева "РБ Спорт".

В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет 12 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 23 миллиона евро. На счету полузащитника в 2025 году 6 матчей в составе национальной команды России, 2 забитых мяча и 2 голевые передачи.

После 12 сыгранных туров московский "Локомотив" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 26 набранными очками. Алексей Батраков на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата России.

