Жерсон прокомментировал слухи о своем уходе из "Зенита"

"К сожалению, в современном мире, особенно в мире футбола, постоянно о чем-то пишется и говорится. О том, что не имеет общего с действительностью. Как какие-то люди в Бразилии могут знать, что происходит у меня в голове здесь, в России? Мой главный ответ — на поле. Я нахожусь в прекрасных отношениях со всеми игроками в "Зените".
Я нахожусь в хороших отношениях со всеми бразильцами, которые играют в "Зените". Это друзья, которых мне подарил футбол. При этом я хорошо общаюсь с российскими футболистами — с Мостовым и Соболевым, например", - приводит слова Жерсона "СЭ".
Жерсон перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Фламенго" летом текущего года за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. В конце августа бразилец получил повреждение - сообщалось, что футболист намерен восстанавливаться на родине, а также о желании Жерсона покинуть петербургский клуб.
Всего в текущем сезоне Жерсон провел за петербуржцев во всех турнирах 7 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч. Вчера, 22 октября, петербуржцы одержали домашнюю победу над "Оренбургом" в матче 6 тура группового этапа Кубка России со счетом 6:0. Жерсон вышел на поле с первых минут и отметился забитым мячом.
После 12 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает 4 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 23 набранными очками. В 13 туре чемпионата России сине-бело-голубые примут на домашнем стадионе московское "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"