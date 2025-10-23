Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
18:30
СочиНе начат
Балтика
21:00
ЛокомотивНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
19:45
ШтутгартНе начат
Гоу Эхед Иглс
19:45
Астон ВиллаНе начат
Бранн
19:45
РейнджерсНе начат
Ред Булл Зальцбург
19:45
ФеренцварошНе начат
Генк
19:45
БетисНе начат
Фейеноорд
19:45
ПанатинаикосНе начат
ФКСБ
19:45
БолоньяНе начат
Лион
19:45
БазельНе начат
Брага
19:45
Црвена ЗвездаНе начат
Янг Бойз
22:00
ЛудогорецНе начат
Фрайбург
22:00
УтрехтНе начат
Сельта
22:00
НиццаНе начат
Ноттингем Форест
22:00
ПортуНе начат
Маккаби Тель-Авив
22:00
МидтьюлландНе начат
Селтик
22:00
ШтурмНе начат
Рома
22:00
Виктория ПНе начат
Мальмё
22:00
Динамо ЗагребНе начат
Лилль
22:00
ПАОКНе начат

Лига конференций УЕФА

Шкендия
19:45
ШелбурнНе начат
Брейдаблик
19:45
КуПСНе начат
Хеккен
19:45
Райо ВальеканоНе начат
АЕК Афины
19:45
АбердинНе начат
Рапид
19:45
ФиорентинаНе начат
Шахтер
19:45
ЛегияНе начат
Страсбург
19:45
ЯгеллонияНе начат
Риека
19:45
СпартаНе начат
Дрита
19:45
ОмонияНе начат
Линкольн
22:00
ЛехНе начат
Кристал Пэлас
22:00
АЕК ЛарнакаНе начат
Майнц
22:00
ЗриньскиНе начат
Университатя Крайова
22:00
НоаНе начат
Шэмрок Роверс
22:00
ЦелеНе начат
Сигма
22:00
РакувНе начат
Хамрун Спартанс
22:00
ЛозаннаНе начат
АЗ Алкмар
22:00
СлованНе начат
Самсунспор
22:00
Динамо КиевНе начат

Жерсон прокомментировал слухи о своем уходе из "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Жерсон прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба.
Фото: ФК "Зенит"
"К сожалению, в современном мире, особенно в мире футбола, постоянно о чем-то пишется и говорится. О том, что не имеет общего с действительностью. Как какие-то люди в Бразилии могут знать, что происходит у меня в голове здесь, в России? Мой главный ответ — на поле. Я нахожусь в прекрасных отношениях со всеми игроками в "Зените".

Я нахожусь в хороших отношениях со всеми бразильцами, которые играют в "Зените". Это друзья, которых мне подарил футбол. При этом я хорошо общаюсь с российскими футболистами — с Мостовым и Соболевым, например", - приводит слова Жерсона "СЭ".

Жерсон перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Фламенго" летом текущего года за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. В конце августа бразилец получил повреждение - сообщалось, что футболист намерен восстанавливаться на родине, а также о желании Жерсона покинуть петербургский клуб.

Всего в текущем сезоне Жерсон провел за петербуржцев во всех турнирах 7 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч. Вчера, 22 октября, петербуржцы одержали домашнюю победу над "Оренбургом" в матче 6 тура группового этапа Кубка России со счетом 6:0. Жерсон вышел на поле с первых минут и отметился забитым мячом.

После 12 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает 4 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 23 набранными очками. В 13 туре чемпионата России сине-бело-голубые примут на домашнем стадионе московское "Динамо".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится