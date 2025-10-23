Матчи Скрыть

Тренер сборной России: наши футболисты могут уехать в Европу, но не все согласятся на понижении зарплаты

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о перспективах российских футболистов заиграть в Европе.
Фото: GETTY IMAGES
"Почему не уезжают? В России зарплаты неплохие. Возьмем тот же ЦСКА, когда я там работал. Там были Игнашевич, Березуцкие, Дзагоев, Щенников — человек шесть регулярно играли в сборной. Но они не уехали, хотя, может быть, у них были предложения. Потому что играли в хорошем чемпионате, в хорошей команде, в Лиге чемпионов, у них тут дом, родители, хорошие зарплаты. Зачем им куда-то ехать?

Уехать наши футболисты в Европу могут. Но не все согласятся пойти на понижение зарплаты, как Кузяев", - приводит слова Онопко "РБ Спорт".

Напомним, что национальная команда России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В летнее трансферное окно российский полузащитник Далер Кузяев перешел из французского "Гавра" в казанский "Рубин" на правах свободного агента - россиянин выступал за французский клуб на протяжении двух лет.

Летом прошлого года российский голкипер Матвей Сафонов перешел из "Краснодара" в "ПСЖ" за 20 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. В текущем сезоне россиянин не провел ни одного матча за парижан во всех турнирах. Сообщалось, что голкипер может покинуть клуб из-за того, что к "ПСЖ" присоединился украинский защитник Илья Забарный.

