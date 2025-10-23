"Меня больше волнует не антирекорд, а факт, что я единственный вратарь, забивавший гол с игры. Количество матчей на скамейке запасных меня никак глобально не волнует. Много факторов поспособствовало этому. Я достаточно в раннем возрасте попал в заявку "Динамо". Это могло повлиять", - приводит слова Лещука "Советский Спорт".
В августе текущего года голкипер московского "Динамо" Игорь Лещук стал рекордсменом Российской Премьер-Лиги по количеству матчей, проведенных на скамейке запасных - 224. Голкипер выступает за бело-голубых с 2016 года, также он вызывался в молодежные сборные России.
Вчера, 22 октября, столичное "Динамо" одержало домашнюю победу над самарскими "Крыльями Советов" в 6 туре группового этапа Кубка России со счетом 4:0, забитыми мячами отметились Ульви Бабаев (хет-трик) и Даниил Фомин. Голкипер Игорь Лещук вышел на поле с первых минут и сохранил свои ворота "сухими".
"Количество матчей на скамейке запасных меня никак глобально не волнует". Лещук - об антирекорде
Голкипер "Динамо" Игорь Лещук прокомментировал, как относится к тому, что стал рекордсменом РПЛ по количеству матчей в запасе.
Фото: ФК "Динамо"