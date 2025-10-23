Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
18:30
СочиНе начат
Балтика
21:00
ЛокомотивНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
19:45
ШтутгартНе начат
Гоу Эхед Иглс
19:45
Астон ВиллаНе начат
Бранн
19:45
РейнджерсНе начат
Ред Булл Зальцбург
19:45
ФеренцварошНе начат
Генк
19:45
БетисНе начат
Фейеноорд
19:45
ПанатинаикосНе начат
ФКСБ
19:45
БолоньяНе начат
Лион
19:45
БазельНе начат
Брага
19:45
Црвена ЗвездаНе начат
Янг Бойз
22:00
ЛудогорецНе начат
Фрайбург
22:00
УтрехтНе начат
Сельта
22:00
НиццаНе начат
Ноттингем Форест
22:00
ПортуНе начат
Маккаби Тель-Авив
22:00
МидтьюлландНе начат
Селтик
22:00
ШтурмНе начат
Рома
22:00
Виктория ПНе начат
Мальмё
22:00
Динамо ЗагребНе начат
Лилль
22:00
ПАОКНе начат

Лига конференций УЕФА

Шкендия
19:45
ШелбурнНе начат
Брейдаблик
19:45
КуПСНе начат
Хеккен
19:45
Райо ВальеканоНе начат
АЕК Афины
19:45
АбердинНе начат
Рапид
19:45
ФиорентинаНе начат
Шахтер
19:45
ЛегияНе начат
Страсбург
19:45
ЯгеллонияНе начат
Риека
19:45
СпартаНе начат
Дрита
19:45
ОмонияНе начат
Линкольн
22:00
ЛехНе начат
Кристал Пэлас
22:00
АЕК ЛарнакаНе начат
Майнц
22:00
ЗриньскиНе начат
Университатя Крайова
22:00
НоаНе начат
Шэмрок Роверс
22:00
ЦелеНе начат
Сигма
22:00
РакувНе начат
Хамрун Спартанс
22:00
ЛозаннаНе начат
АЗ Алкмар
22:00
СлованНе начат
Самсунспор
22:00
Динамо КиевНе начат

"Количество матчей на скамейке запасных меня никак глобально не волнует". Лещук - об антирекорде

Голкипер "Динамо" Игорь Лещук прокомментировал, как относится к тому, что стал рекордсменом РПЛ по количеству матчей в запасе.
Фото: ФК "Динамо"
"Меня больше волнует не антирекорд, а факт, что я единственный вратарь, забивавший гол с игры. Количество матчей на скамейке запасных меня никак глобально не волнует. Много факторов поспособствовало этому. Я достаточно в раннем возрасте попал в заявку "Динамо". Это могло повлиять", - приводит слова Лещука "Советский Спорт".

В августе текущего года голкипер московского "Динамо" Игорь Лещук стал рекордсменом Российской Премьер-Лиги по количеству матчей, проведенных на скамейке запасных - 224. Голкипер выступает за бело-голубых с 2016 года, также он вызывался в молодежные сборные России.

Вчера, 22 октября, столичное "Динамо" одержало домашнюю победу над самарскими "Крыльями Советов" в 6 туре группового этапа Кубка России со счетом 4:0, забитыми мячами отметились Ульви Бабаев (хет-трик) и Даниил Фомин. Голкипер Игорь Лещук вышел на поле с первых минут и сохранил свои ворота "сухими".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится