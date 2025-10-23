"Я вроде готов, но времени не дали. Таково решение тренера. Выйду ли еще на свой уровень начала сезона? Я буду стараться, чтобы набрать опять ту форму и продолжать забивать. Но чтобы это делать надо играть. А это уже не от меня зависит. Если не выпускают, значит не верят. Это лишь мои догадки. Надеюсь, все образуется", - цитирует Ракова "СЭ".
Вадим Раков перешел в самарские "Крылья Советов" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно на правах аренды. Нападающий провел за самарцев 9 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 5 забитых мячей и 2 голевые передачи. В сентябре форвард получил травму пятой плюсневой кости в расположении молодежной сборной России.
После 12 сыгранных туров самарцы располагаются на 11 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками. В 13 туре Российской Премьер-Лиги "Крылья Советов" сыграют на выезде с ЦСКА.
"Если не выпускают, значит не верят". Раков - об игровой практике в "Крыльях Советов"
Нападающий "Крыльев Советов" Вадим Раков высказался о количестве игрового времени.
