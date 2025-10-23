"Контракт Баринова? Долго думать тут не надо. Баринов — важнейший игрок "Локомотива", сердце клуба, можно сказать. Конечно, сном надо продлевать контракт. Иначе его с руками и ногами оторвут другие российские клубы в статусе свободного агента", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
В текущем сезоне Дмитрий Баринов провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 5 результативных передач. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца текущего сезона, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 9 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что игрок сборной России интересен клубам из МЛС и петербургскому "Зениту". В руководстве "железнодорожников" ранее заявили, что начали переговоры по продлению контракта с полузащитником.
Смородская: Баринов - сердце "Локомотива", с ним нужно продлевать контракт
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о возможном уходе Дмитрия Баринова из клуба.
Фото: ФК "Локомотив"