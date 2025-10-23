"Локомотив" стабилен в выборе тренера и состава последние сезоны. Усилились опытными игроками. Команда становится сильнее и может не наступить на прошлогодние грабли. Сейчас железнодорожники выглядят командой, которая может стать чемпионом. Но после паузы всякое может произойти", - заявил Писарев Metaratings.
Московский "Локомотив" идет на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков. Подопечные Михаила Галактионова сыграли 12 матчей, одержали 7 побед и 5 раз сыграли вничью в лиге. "Железнодорожники" являются единственной командой, которая не проигрывала ни разу в этом сезоне РПЛ.
Действующим чемпионом России является "Краснодар". В сезоне-2024/2025 "быки" набрали 67 очков в РПЛ.
Тренер сборной России: сейчас "Локомотив" выглядит командой, которая может стать чемпионом
Тренер сборной России Николай Писарев заявил, что текущий сезон может стать для "Локомотива" чемпионским.
Фото: ФК "Локомотив"