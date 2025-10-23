"Данная информация не соответствует действительности, руководство региона и клуба полностью доверяет главному тренеру. Выход подобных новостей накануне важных матчей в клубе расценивают как психологическое давление со стороны недоброжелателей", - заявила пресс-служба клуба "Чемпионату".
Ранее в СМИ сообщалось, что главного тренера "Крыльев Советов" могут отправить в отставку, если команда не одержит победу в следующем туре РПЛ.
Магомед Адиев возглавил самарский клуб в начале июня 2025 года. Контракт рассчитан до конца июня 2026 года. Под руководством тренера команда провела 18 матчей, одержала 6 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 8 поражений.
После 12-ти туров чемпионата России "Крылья Советов" занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Следующий матч команды пройдет 25 октября против ЦСКА в рамках РПЛ.
В "Крыльях Советов" прокомментировали слухи об отставке главного тренера Адиева
Фото: ФК "Чайка"