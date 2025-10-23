"Мы все понимаем, с чем связан уход Слишковича. Были плохие результаты, поэтому руководство "Оренбурга" приняло такое решение. Ожидаемо ли увольнение? Между нами был разговор об этом. Но мы изначально даже не думали о том, что тренера могут уволить", - сказал Гузина в интервью "Советскому спорту".
Владимир Слишкович возглавлял "Оренбург" с начала октября 2024 года. 5 октября 2025 года пресс-служба клуба объявила об уходе главного тренера. Под руководством Слишковича команда провела 36 матчей, одержала 8 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 21 поражение.
В текущем сезоне чемпионата России "Оренбург" занимает 14-е место в турнирной таблице. Следующий матч команды пройдет 25 октября против "Спартака" в рамках РПЛ.
Нападающий "Оренбурга" - об отставке Слишковича: мы все понимаем, с чем связан его уход
Форвард "Оренбурга" Гедеон Гузина прокомментировал отставку главного тренера Владимира Слишковича.
Фото: ФК "Оренбург"