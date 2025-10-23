"Индивидуально готовим". В "Крыльях Советов" сообщили, когда вернется на поле Раков

"Тут игра на игре, нет тренировочных дней как таковых. Индивидуально готовим. Еще пару дней и, думаю, в игре с ЦСКА он получит свое игровое время", - цитирует Адиева "Матч ТВ".
Напомним, крайний нападающий "Крыльев Советов" Вадим Раков получил мышечную травму и не играл с 7-го тура РПЛ. В прошлом туре вингер появился на поле впервые после повреждения и отыграл 8 минут.
В этом сезоне Раков забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи в 9 матчах чемпионата России.
Фото: ФК "Крылья Советов"