Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
17:15
ЕнисейНе начат
Арсенал Тула
19:30
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
21:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
НантНе начат

"Индивидуально готовим". В "Крыльях Советов" сообщили, когда вернется на поле Раков

Главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев ответил на вопрос, когда ждать полноценного возвращения вингера Вадима Ракова.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Тут игра на игре, нет тренировочных дней как таковых. Индивидуально готовим. Еще пару дней и, думаю, в игре с ЦСКА он получит свое игровое время", - цитирует Адиева "Матч ТВ".

Напомним, крайний нападающий "Крыльев Советов" Вадим Раков получил мышечную травму и не играл с 7-го тура РПЛ. В прошлом туре вингер появился на поле впервые после повреждения и отыграл 8 минут.

В этом сезоне Раков забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи в 9 матчах чемпионата России.

