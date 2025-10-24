Матчи Скрыть

Первая лига

Первая лига
КАМАЗ
17:15
ЕнисейНе начат
Арсенал Тула
19:30
УралНе начат

Английская премьер-лига

Английская премьер-лига
Лидс
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Чемпионат Испании. Примера
Реал Сосьедад
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Чемпионат Италии. Серия А
Милан
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Вердер
21:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Чемпионат Франции. Лига 1
Париж
21:45
НантНе начат

Генсек РФС: в нашей истории целые поколения талантливых игроков стали жертвами лимита

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался об изменении лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: РФС
"Если лимит — единственная мера, ничего к нему не прилагается, такой протекционизм будет иметь обратную сторону. [Формируются] условия, при которых игроки не хотят прогрессировать. В нашей футбольной истории есть целые поколения очень талантливых игроков, которые стали жертвами жесткого лимита", — приводит слова Митрофанова "Коммерсантъ".

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах по ужесточению лимита на легионеров российском футболе. Предполагается, что к 2028 году команды смогут включать до 10 иностранных игроков в заявку, но только 5 из них смогут выходить на поле. По действующим правилам, клубы РПЛ имеют возможность заявить не более 13 легионеров, 8 из которых одновременно могут принимать участие в матче.

