"Если лимит — единственная мера, ничего к нему не прилагается, такой протекционизм будет иметь обратную сторону. [Формируются] условия, при которых игроки не хотят прогрессировать. В нашей футбольной истории есть целые поколения очень талантливых игроков, которые стали жертвами жесткого лимита", — приводит слова Митрофанова "Коммерсантъ".
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах по ужесточению лимита на легионеров российском футболе. Предполагается, что к 2028 году команды смогут включать до 10 иностранных игроков в заявку, но только 5 из них смогут выходить на поле. По действующим правилам, клубы РПЛ имеют возможность заявить не более 13 легионеров, 8 из которых одновременно могут принимать участие в матче.
Генсек РФС: в нашей истории целые поколения талантливых игроков стали жертвами лимита
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался об изменении лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: РФС