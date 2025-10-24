Матчи Скрыть

В ЦСКА ответили на критику Торопа: статус "преемник Акинфеева" — черная метка

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о вратаре команды Владиславе Торопе после поражения армейцев от "Локомотива" в 12-м туре РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
"Мне кажется, что словосочетание "преемник Акинфеева" — это в каком-то смысле черная метка. Тороп — молодой вратарь. Конечно, сложно иногда справиться с волнением. Без ошибок не бывает футбола. Все нормально, команда поддержала Славу. Никто не искал крайних и виноватых", — приводит слова Бабаева Sport24.

ЦСКА уступил "Локомотиву" в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги со счетом 0:3. Игорь Акинфеев не принимал участия во встрече из-за травмы, полученной в дерби армейцев со "Спартаком". Вместо него в воротах стоял Владислав Тороп.

После этой встречи ЦСКА опустился на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 24 очка. "Локомотив" стал лидером, набрав 26 очков в 12-ти турах РПЛ.

