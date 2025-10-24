Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
17:15
ЕнисейНе начат
Арсенал Тула
19:30
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
21:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
НантНе начат

Тедеев: нужно научиться еще лучше пользоваться тем, что умеет Дзюба

Главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев высказался о сильных качествах нападающего команды Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
"Забивать — его сильная сторона, а футбол — это такой простой вид спорта, где любой игрок и тренер должны понимать, что необходимо играть на своих сильных сторонах. Артем всегда умел забивать, нам нужно научиться еще лучше этим пользоваться", — приводит слова Тедеева "Матч ТВ".

"Акрон" встретится с "Локомотивом" в воскресенье, 26 октября. Матч 13-го тура Российской Премьер-лиги состоится в Саранске. После 12-ти прошедших туров команда Тедеева набрала 11 очков и на данный момент располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

В текущем сезоне Артем Дзюба принял участие в 12-ти встречах РПЛ, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. 37-летний нападающий является лучшим бомбардиром российского футбола. На его счету – 244 гола за карьеру. С 2023 по 2024 года Дзюба играл в составе "Локомотива".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится