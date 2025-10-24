Тедеев: нужно научиться еще лучше пользоваться тем, что умеет Дзюба

"Забивать — его сильная сторона, а футбол — это такой простой вид спорта, где любой игрок и тренер должны понимать, что необходимо играть на своих сильных сторонах. Артем всегда умел забивать, нам нужно научиться еще лучше этим пользоваться", — приводит слова Тедеева "Матч ТВ".
"Акрон" встретится с "Локомотивом" в воскресенье, 26 октября. Матч 13-го тура Российской Премьер-лиги состоится в Саранске. После 12-ти прошедших туров команда Тедеева набрала 11 очков и на данный момент располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.
В текущем сезоне Артем Дзюба принял участие в 12-ти встречах РПЛ, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. 37-летний нападающий является лучшим бомбардиром российского футбола. На его счету – 244 гола за карьеру. С 2023 по 2024 года Дзюба играл в составе "Локомотива".
Фото: ФК "Акрон"