Полузащитник "Ростова" рассказал, что помогло обыграть "Пари НН" в Кубке

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян рассказал о тренерской задумке, которая помогла команде обыграть "Пари НН" в матче Кубка России.
Фото: ФК "Ростов"
"Один из важнейших моментов, о которых нам тренер сказал перед игрой, что "Пари НН" любит розыгрыши мяча. Если мы будем идти в отбор, то можем этим воспользоваться. Задумка сработала", – приводит слова Байрамяна "Матч ТВ".

"Ростов" обыграл "Пари НН" в матче 6-го тура Кубка России. Встреча в Ростове?на?Дону завершилась со счетом 4:1. Байрамян стал автором третьего гола своей команды. Этот матч стал последним в групповом этапе турнира. По его итогам "Ростов" набрал семь очков, заняв третье место в турнирной таблице группы С. Команда вышла в плей?офф Пути регионов.

