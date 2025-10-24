Матчи Скрыть

Первая лига

КАМАЗ
17:15
ЕнисейНе начат
Арсенал Тула
19:30
УралНе начат

Английская премьер-лига

Лидс
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Реал Сосьедад
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Милан
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Вердер
21:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Париж
21:45
НантНе начат

Полузащитник "Спартака" объяснил, с чем связана эмоциональность Станковича

Аргентинский полузащитник "Спартака" Пабло Солари ответил на вопрос об эмоциональности главного тренера команды Деяна Станковича.
Фото: РИА Новости
"Он показывает себе таким, какой он есть. Не хочу нападать на судей, но они тоже не особо помогают. Мне кажется, именно поэтому тренер себя так ведет. Да, Станкович эмоциональный, и мы это знаем", — приводит слова Солари "Чемпионат".

Деян Станкович стал главным тренером "Спартака" в мае 2024 года. Перед начало сезона-2025/26 клуб продлил контракт с сербским специалистом на один год. Ранее Станкович отбывал дисквалификацию от участия в турнирах под эгидой РФС. 19 сентября КДК на месяц отстранил тренера за оскорбление судьи в матче "Спартака" с "Динамо".

Солари выступе за красно-белых с зимы 2025 года. В текущем сезоне он принял участие в 17 матчах во всех турнирах за "Спартак", отметившись тремя голами и четырьмя результативными передачами.

