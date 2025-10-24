"Он показывает себе таким, какой он есть. Не хочу нападать на судей, но они тоже не особо помогают. Мне кажется, именно поэтому тренер себя так ведет. Да, Станкович эмоциональный, и мы это знаем", — приводит слова Солари "Чемпионат".
Деян Станкович стал главным тренером "Спартака" в мае 2024 года. Перед начало сезона-2025/26 клуб продлил контракт с сербским специалистом на один год. Ранее Станкович отбывал дисквалификацию от участия в турнирах под эгидой РФС. 19 сентября КДК на месяц отстранил тренера за оскорбление судьи в матче "Спартака" с "Динамо".
Солари выступе за красно-белых с зимы 2025 года. В текущем сезоне он принял участие в 17 матчах во всех турнирах за "Спартак", отметившись тремя голами и четырьмя результативными передачами.
Полузащитник "Спартака" объяснил, с чем связана эмоциональность Станковича
