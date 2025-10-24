Полузащитник "Локомотива" высказался о своём игровом времени

"Я уже ничего не думаю, но надеюсь. Надежда есть всегда", - сказал Сарвели в интервью "Матч ТВ".
Вчера, 23 октября "Локомотив" на выезде обыграл "Балтику" со счётом 2:1 в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Владислав Сарвели провёл на поле все 90 минут и отметился забитым мячом в концовке первого тайма. В текущем сезоне полузащитник провёл пять матчей в составе "железнодорожников".
Команда Михаила Галактионова заняла второе место в группе D и вышла в плей-офф Пути РПЛ Кубка России, где сыграет с московским "Спартаком".
Полузащитник "Локомотива" Владислав Сарвели высказался о своём небольшом игровом времени в команде.
