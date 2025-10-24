Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
17:15
ЕнисейНе начат
Арсенал Тула
19:30
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
21:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
НантНе начат

Полузащитник "Локомотива" высказался о своём игровом времени

Полузащитник "Локомотива" Владислав Сарвели высказался о своём небольшом игровом времени в команде.
Фото: ФК "Локомотив" Москва
"Я уже ничего не думаю, но надеюсь. Надежда есть всегда", - сказал Сарвели в интервью "Матч ТВ".

Вчера, 23 октября "Локомотив" на выезде обыграл "Балтику" со счётом 2:1 в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Владислав Сарвели провёл на поле все 90 минут и отметился забитым мячом в концовке первого тайма. В текущем сезоне полузащитник провёл пять матчей в составе "железнодорожников".

Команда Михаила Галактионова заняла второе место в группе D и вышла в плей-офф Пути РПЛ Кубка России, где сыграет с московским "Спартаком".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится