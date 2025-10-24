Матчи Скрыть

"Зенит" может подписать бразильского нападающего из "Фламенго" - источник

"Зенит" хочет подписать форварда "Фламенго" Уоллеса Яна.
Фото: Getty Images
По информации Legalbet, петербургский клуб рассматривает возможность приобретения бразильца на фоне возможного ухода нападающего Матео Кассьерры, которым интересуются клубы из Катара.

В текущем сезоне Уоллес Ян принял участие в 11 играх бразильской Серии A, отметился одним забитым мячом и отдал две голевые передачи. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 6 миллионов евро.

После 12 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги "Зенит" занимает четвёртую позицию в турнирной таблице с 23 очками.

