По информации Legalbet, петербургский клуб рассматривает возможность приобретения бразильца на фоне возможного ухода нападающего Матео Кассьерры, которым интересуются клубы из Катара.
В текущем сезоне Уоллес Ян принял участие в 11 играх бразильской Серии A, отметился одним забитым мячом и отдал две голевые передачи. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 6 миллионов евро.
После 12 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги "Зенит" занимает четвёртую позицию в турнирной таблице с 23 очками.
"Зенит" может подписать бразильского нападающего из "Фламенго" - источник
Фото: Getty Images